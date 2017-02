TV5 23:56 bis 01:34 Sonstiges Bleu catacombes F 2013 Merken La tête d'un célèbre artiste au passé sulfureux est retrouvée dans les catacombes de Paris. Dans son atelier, le commissaire Rousseau et la jeune profileuse Mariella De Luca découvrent un deuxième corps décapité, celui d'une femme. Le mystère s'épaissit quand une autre tête est découverte quelques jours plus tard... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Chesnais (Commissaire Rousseau) Camille Panonacle (Mariella De Luca) Jane Birkin (Lili Rousseau) Ludmila Mikaël (Lydia Muller) Ruth Vega Fernandez (Cathy) Gaëlle Bona (Eva Lebouc) Jean-Michel Fête (Alexandre de Montalembert) Originaltitel: Bleu catacombes Regie: Charlotte Brandström Drehbuch: Gilda Piersanti, Gianguido Spinelli Musik: Frans Bak