Croisière ! Le mot à lui seul fait rêver : grands horizons, escales exotiques, luxe et farniente. Et la promesse est vaste. Dans le sillage des paquebots, découvrez un monde en perpétuelle évolution, qui anticipe tous les désirs de ses clients et dont rien ne semble ralentir le succès. Au sommaire : "Le prix du rêve" : Bob Dickinson, ancien président de la compagnie Carnival, savoure sa victoire et affiche la fierté du pionnier. C'est lui qui a eu l'idée, il y a 40 ans, de faire de ses paquebots autre chose qu'un moyen de transport. Depuis, les navires de croisière sont devenus des clubs de vacances flottants à des prix très abordables avec piscines, bars, restaurants et animations dignes des plus grands parcs d'attraction. "La croisière interdite" : Tomas est citoyen des États-Unis d'Amérique, il habite en Floride et se prépare pour la croisière de sa vie. Ému, il ouvre une enveloppe. À l'intérieur se trouvent son certificat de naturalisation et le passeport cubain de son enfance. Dans quelques jours, il va fouler à nouveau le sol natal qu'il a quitté précipitamment avec ses parents 47 ans plus tôt. Pendant plus de 50 ans il était inimaginable pour un Américain de partir en voyage à Cuba. L'embargo imposé par Washington en 1962 avait mis un coup d'arrêt brutal à une ligne de croisière autrefois très populaire. En mars 2016, la main tendue de Barack Obama à Raul Castro a changé la donne. "Passion vieux gréement" : Olivier n'est pas " né " marin, et pourtant ! Pompier professionnel, il a craqué pour une belle dame ressuscitée : " L'Hermione ", frégate du XVIIIe siècle dont le plus illustre passager fut La Fayette. Sa croisière, il l'a vécue juché dans les haubans, le visage fouetté par le vent et les embruns.