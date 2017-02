TV5 16:00 bis 16:26 Sonstiges Tendance XXI Merken Avenue Montaigne à Paris, il est un endroit qui cherche à rester discret : c'est l'antre de François-Joseph Graf, décorateur et architecte de renom, également créateur de sacs. Retour sur la petite histoire du bikini. Marion Held Javal, brocanteuse passionnée, ouvre régulièrement sa maison-galerie au coeur du Ve arrondissement de Paris. Toutes ses trouvailles y sont mises en scène et à vendre. Dans le monde de la chaussure masculine, la marque française JM Weston chausse les plus grands depuis sa création en 1891. Un tout autre style pour les pieds, la chaussure plateforme. Enfin, la boutique Cinabre se consacre exclusivement au cou de ces messieurs et leur propose noeuds papillon, cravates et étoles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tendance XXI