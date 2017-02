TV5 10:15 bis 10:37 Sonstiges LoliRock F 2014 Merken Lolirock est un groupe de musique composé de trois jeunes talents, Iris, Talia et Auriana. Courageuses et soudées, ces adolescentes se promettent de sauver ensemble la planète Ephédia des griffes du terrible Gramorr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LoliRock Regie: David Michel, Jean-Luc Vandestoc

