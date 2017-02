TV5 08:38 bis 09:04 Sonstiges Zap In.ch Fingerfood / La passion du vacherin / Un vin plein de piquant / La truffe du Jura vaudois / Le fumage / Terroir en Fête Merken Au sommaire : "Fingerfood": Le Swiss Finger Food Trophy se déroule au Salon du goût et terroirs de Bulle. Quatre équipes de professionnels s'affrontent en public pour préparer des amuse-bouches qui se mangent avec les mains. "La passion du vacherin": Vincent Tyrode fabrique des fromages vacherin Mont d'Or de manière artisanale. Après avoir commencé comme simple ouvrier, il possède désormais sa propre fromagerie. "Un vin plein de piquant": La commune de Bovernier veut sauver son Goron, petit cépage de vignes de la famille de l'humagne et du cornalin. Ce vin de table a en effet presque disparu des vignobles. "La truffe du Jura vaudois": Les variétés de truffes dites de Bourgogne et du Périgord se plaisent également en Suisse. Dans le Jura vaudois, la trufficulture se développe. C'est que ce champignon vaut de l'or, mais il faut être patient. Il faut compter pas moins de 6 ans avant de pouvoir faire une première récolte dans le cas des truffes du Périgord et un à deux ans de plus pour les truffes de Bourgogne. "Le fumage": Découvrez la technique traditionnelle de fumage à Gstaad. "Terroir en Fête": Plus de 15 000 personnes viennent de toutes les régions de Suisse et du Valais pour assister aux manifestations et à sa principale attraction : le défilé des vaches de la race d'Hérens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Cerutti Originaltitel: Zap In.ch

