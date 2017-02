hr2 19:00 bis 23:00 Oper Giuseppe Verdi: "Rigoletto" Oper in drei Akten Live Merken Giuseppe Verdis Oper "Rigoletto", die 1851 in Venedig uraufgeführt wurde, gehört zu den erfolgreichsten Werken ihrer Gattung. Auch in New York ist sie bereits wenige Jahre nach der Uraufführung gespielt worden, danach immer wieder auch an der Met. Heute Nachmittag in Europa durch die Zeitdifferenz am Abend um 19 Uhr hebt sich der Met-Vorhang erneut zu einer "Rigoletto"-Vorstellung, dem dramatischen Spiel um jenen buckligen Hofnarren am Hofe von Mantua, der seine Tochter Gilda unwissentlich in die Arme des leichtsinnigen Herzogs und schließlich in den Tod treibt. Die Titelrolle singt der gefeierte serbische Bariton ?eljiko Lu?i?, der zehn Jahre lang zum Ensemble der Frankfurter Oper gehörte. Die Partie des Herzogs übernimmt US-amerikanische Tenor Stephen Costello. In der Rolle der Gilda ist die russische Sopranistin Olga Peretyatko zu hören. Die musikalische Leitung hat der italienische Dirigent Pier Giorgio Morandi. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: ?eljko Lu?i? (Rigoletto), Olga Peretyatko (Gilda), Stephen Costello (Herzog von Mantua), Andrea Mastroni (Sparafucile), Oksana Volkova (Maddalena), Nelson Martinez (Graf von Monterone), Scott Scully (Borsa), Jeff Mattsey (Marullo), Paul Corona (Graf von C