Trialog der Kulturen - Was glaubst du denn? Das hr2-Kinderfunkkolleg Religion Wer war Martin Luther? Hast du schon mal von Martin Luther gehört? Pauline kennt ihn aus dem Religionsunterricht und aus dem Konfirmationsunterricht ihrer evangelischen Kirchengemeinde. Sie weiß, dass er als "Reformator" und Gründer der evangelischen Kirche gefeiert wird, und sie findet, dass er ein mutiger Mensch war, ein Mensch, der zu seinen Überzeugungen stand, obwohl er dafür um sein Leben fürchten musste. Wer war dieser Mann, der vor 500 Jahren im Oktober 1517 seine 95 Gedanken gegen den Ablasshandel niederschrieb? Und was bedeutete "Ablasshandel"? Warum machte Luther den Papst damit so wütend, dass er ihn aus der Kirche verstieß? Welche Folgen hatte das für ihn persönlich, und was hat Martin Luther bewirkt?