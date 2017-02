ORF 1 18:30 bis 18:55 Comedyserie The Big Bang Theory Folge: 204 Die tödliche Mortadella USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Die Freunde planen, gemeinsam die neue Staffel "Game of Thrones" anzusehen. Allerdings geht es bei ihnen plötzlich ähnlich kriegerisch zu wie in Westeros: Sheldon und Leonard zanken sich, weil Leonard keine Lust auf das vierteljährliche Mitbewohner-Meeting hat. Penny hält zu Sheldon, was wiederum Leonard ärgert. Auch Raj und Howard bekommen sich in die Haare, da Raj dauernd mit seinen Frauengeschichten prahlt und Howard damit mächtig auf die Nerven geht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6