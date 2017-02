SWR 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges Musikstunde Musikermuseen im Lande (1). "Spazierstock, Hut und Notenpapier" Merken Was häufig als Sammlung von Erinnerungsstücken begonnen hat - Hut und Rock, vielleicht eine Schreibfeder, ein Porträt, Briefe und Noten - hat sich nicht selten zu wissenschaftlich aufbereiteten Ausstellungen gemausert. Im Umfeld solcher Musiker-Gedenkstätten werden Freundeskreise gegründet, Konzerte organisiert, Vorträge gehalten oder Symposien veranstaltet. Bekannt sind das Schumann-Haus und das Beethovenhaus in Bonn. Die Gedenkstätte der Brüder Busch in Siegen hingegen scheint nicht nur geographisch abseits zu liegen, ähnlich wie Joseph Martin Kraus-Gedenkstätte in Buchen oder das Silcher-Museum in Weinstadt. Und gar nicht weit jenseits der Grenze im Elsass zeigen einige Kirchen mit Silbermann-Orgeln Ausstellungen, berichten, wer die Orgel gespielt habe, wie beispielsweise Albert Schweitzer. In Google-Kalender eintragen Moderation: Antonie von Schönfeld

