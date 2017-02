RTL 9 15:20 bis 16:55 Sonstiges Rendez-moi mon mari ! CDN 2005 Merken Terry Evanshen a tout pour être heureux. Marié et père de trois filles, cet ancien joueur de football professionnel est un homme respecté. Sa vie bascule, pourtant en quelques secondes lorsqu'un soir, en rentrant chez lui, il est victime d'un terrible accident de voiture. Son corps est éjecté du véhicule et Terry est dans un état désespéré. Après plusieurs heures passées en chirurgie, Terry est sauvé mais toujours plongé dans un coma profond. Selon les médecins, Terry a peu de chances de sortir du coma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David James Elliott (Terry Evanshen) Wendy Crewson (Lorraine Evanshen) Katie Boland (Tracy Evanshen) Clare Stone (Tara Evanshen) Tatum Knight (Jennifer Evanshen) Joshua Close (Joe) Nanci Chambers (Dr. Janice Golding) Originaltitel: The Man Who Lost Himself Regie: Helen Shaver Drehbuch: Suzette Couture Musik: Christopher Dedrick