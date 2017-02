RTL 9 13:35 bis 15:20 Sonstiges La vie d'une femme CDN, USA 2004 Merken Son mari décédé dans un accident de voiture, Delia décide de retourner dans son pays natal afin d'y retrouver ses deux filles qu'elle a abandonnées dix ans plus tôt à leur père violent et jaloux. Elle est accompagnée de Cissy, adolescente de 14 ans qu'elle a conçue avec Randal, le musicien à l'origine de sa fuite et avec qui elle a connu un certain succès. Roulant toute la nuit pour rallier Los Angeles à Cayro, en Georgie, les femmes s'arrêtent dans un restaurant de la bourgade où Delia est reconnue et interpellée comme "celle qui a abandonné ses enfants" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Delia Byrd) Aidan Quinn (Clint Windsor) Sherilyn Fenn (M.T.) Jill Scott (Rosemary) Regan Arnold (Cissy Pritchard) Vanessa Zima (Amanda Windsor) Jackie Burroughs (Grandma Windsor) Originaltitel: Cavedweller Regie: Lisa Cholodenko Drehbuch: Dorothy Allison, Anne Meredith Musik: Wendy Melvoin