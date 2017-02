SWR 2 20:03 bis 23:00 Oper Antonio Sartorio: "L'Orfeo" Oper in drei Akten Merken Oper in drei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ellen Hargis (Orfeo), Suzie le Blanc (Euridice), Ann Hollenberg (Aristeo), Anne Grimm (Autonoe), Laurie Reviol (Tetide), Petra Noskaiová (Orillo), Olof Lilja (Erinda, Ercole), Rodrigo del Pozo (Achille), Josep Cabré (Chirone, Bacco), Harry van der Kamp (E