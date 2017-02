SWR 2 19:31 bis 20:00 Jazz Jazz Standards setzen. Der Trompeter Marquis Hill Merken Der 29-jährige Marquis Hill räumt derzeit alle Preise ab, die es in der improvisierten Musik zu gewinnen gibt: 2013 entschied der aus Chicago stammende Wahl-New Yorker die "Carmine Caruso International Jazz Trumpet Solo Competion" für sich. Im Folgejahr stieg er bei der "Thelonious Monk Institute Jazz Trumpet Competition" aufs Siegertreppchen und in 2016 belegte er beim "Down Beat Critics Poll" in der Kategorie "Rising Star Trumpet" den ersten Platz. Der Blechbläser hat die Jazzgeschichte verinnerlicht, die stilbildenden Trompeter genauestens studiert und daraus seine eigenen Schlussfolgerungen gezogen. Auf Alben wie "The Way We Play" präsentiert sich Hill mit unwiderstehlichem, voluminösem und beseeltem Ton und führt die Jazz-Moderne elastisch an die Gegenwart heran. In Google-Kalender eintragen