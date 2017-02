SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Der Pianist Tobias Koch Merken Bis zu seinem Konzertexamen spielte er viel moderne Klavierliteratur. Und er spielte viel moderne Unterhaltungsmusik. In Bars, Kaffees, aber auch in Fernreisezügen wie zum Beispiel im Orientexpress. Aber alle Musik-Arten, die ihm unter die Finger kamen, spielte er auf modernen Flügeln des 20. Jahrhunderts. Dann hat er das alles auf einmal über Bord geworfen und noch einmal von vorne begonnen: Der 1968 im niederrheinischen Kempen geborene Tobias Koch, der gerne erzählt, wie er als Neunjähriger unbedingt "Pianofortist" werden wollte ... Nun, dieser Traum ist dann ja auch in Erfüllung gegangen. Auslöser war ein historischer Hammerflügel von Conrad Graf im Museum Vleeshuis in Antwerpen, der ihn mit seinen taktilen und klanglichen Geheimnissen so verzauberte, dass er sich von da an dem Studium der historischen Clavierinstrumente widmete: Cembalo, Clavichord, Orphika, Pedal-, Tangenten- und Hammerklavier. Tobias Koch ist ein leidenschaftlicher Klangforscher, deshalb arbeitet er eng zusammen mit Restauratoren, Instrumentenbauern und Museen, die historische Instrumente bewahren. Nichts gegen einen guten Steinway. Aber für Tobias Koch beginnt das eigentliche musikalische Abenteuer, wenn er die Musik auf einem Instrument der entsprechenden Zeit interpretiert und dort dem Komponisten mit Klang und Spielgefühl begegnet. In Google-Kalender eintragen