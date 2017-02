SWR 2 12:05 bis 12:30 Sonstiges Glauben Wenn die Seele leidet. Kirchengemeinden als soziales Netz gegen Depression Merken Schon heute leiden hierzulande jede vierte Frau und jeder sechste Mann einmal im Leben an einer Depression. Diese psychische Erkrankung wird laut der Weltgesundheitsorganisation in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Obwohl eine Depression gut mit Medikamenten und Psychotherapie behandelbar ist, sind dennoch besonders 15- bis 35-Jährige suizidgefährdet, insbesondere Männer. Dass eine Kirchengemeinde als soziales Netz für die seelische Gesundheit förderlich sein kann, zeigen Erfahrungen im Raum Tübingen. Zwei Jahre lang haben zwei Gemeinden am Projekt "Kirchengemeinde und Depression" teilgenommen. Bis heute finden in der Seelsorgesprechstunde Betroffene und Angehörige ein offenes Ohr. Und die Studie zeigt auch: Die Kirche kann die Arbeit von Ärzten und Therapeuten sinnvoll ergänzen. In Google-Kalender eintragen