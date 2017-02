SWR 2 07:15 bis 07:57 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Sulkhan Tsintadze: Miniaturen, Bearbeitung (Lisa Batiashvili, Violine; Das Georgische Kammerorchester, Leitung: Lisa Batiashvili) <ek><bk>Carl Orff: "Carmina Burana - Reihe und Tanz", Bearbeitung (Giora Feidman, Klarinette; Rastrelli Cello Quartett) <ek><bk>Georg Friedrich Händel: "Felicissima quest'alma", Arie aus der Kantate "Apollo e Dafne" (Julia Lezhneva, Sopran; Il Giardino Armonico, Leitung: Giovanni Antonini) <ek><bk>Johann Sebastian Bach: Italienisches Konzert F-Dur BWV 971 (Evgeni Koroliov, Klavier) <ek><bk>Leonard Bernstein: Mambo aus den Sinfonischen Tänzen der "West Side Story" (Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela, Leitung: Gustavo Dudamel) In Google-Kalender eintragen