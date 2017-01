RTL 9 20:40 bis 22:30 Abenteuerfilm 10 000 USA 2008 20 40 60 80 100 Merken 10.000 ans avant J-C, un jeune homme de 21 ans et sa tribu luttent pour survivre en chassant les mammouths. Quand les chasseurs de son clan et la princesse dont il est tombé amoureux sont faits prisonniers, il se lance à leur secours. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Strait (D'Leh) Camilla Belle (Evolet) Cliff Curtis (Tic'Tic) Joel Virgel (Nakudu) Affif Ben Badra (Warlord) Mo Zinal (Ka'Ren) Nathanael Baring (Baku) Originaltitel: 10,000 BC Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Roland Emmerich, Harald Kloser Kamera: Ueli Steiger Musik: Harald Kloser, Thomas Wanker Altersempfehlung: ab 12