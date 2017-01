RTL 9 22:25 bis 00:05 Sonstiges Mad Max 2 : le défi AUS 1981 Merken L'an 4000 : dans un futur mal défini, toutes les réserves de pétrole sont épuisées et la violence, l'anarchie et la panique se sont emparées du monde. L'essence est à la base de ce conflit. Max, un ancien de la sécurité, qui a vu toute sa famille massacrée par les motards de Wez, n'a plus qu'une idée en tête : se venger... A bord de son véhicule d'interception ultra-rapide, il est à la recherche de carburant. Il rencontre un pilote d'hélicoptère qui le conduit à une ancienne raffinerie. C'est là que des hommes et des femmes se sont réfugiés afin d'échapper aux motards assassins. D'ailleurs ceux-ci ont encerclé la raffinerie. Lorsqu'un homme tente de s'en échapper, Max le rattrape et l'empêche de tomber entre les mains de Wez et de sa bande. C'est le moment pour Max de les affronter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Max) Bruce Spence (Le capitaine Gyro) Vernon Wells (Wez) Emil Vinty (Feral Kid) Mike Preston (Pappagallo) Emil Minty (L'enfant sauvage) Max Phipps (The Toadie) Originaltitel: Mad Max 2: The Road Warrior Regie: George Miller Drehbuch: Terry Hayes, George Miller, Brian Hannant Musik: Brian May Altersempfehlung: ab 18