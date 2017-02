TV5 23:50 bis 01:26 Sonstiges Rose et le soldat F 2015 Merken 1942. Dans une Martinique affamée par le blocus britannique, Rose, jeune institutrice révoquée par le régime vichyste, est femme de ménage chez un officier allemand blessé. Elle espère pouvoir l'espionner et ainsi renseigner les résistants. Mais elle est tiraillée entre ses convictions politiques et son amour pour un soldat français... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zita Hanrot (Rose) Fred Testot (Jacques Meyer) Pascal Légitimus (Octave) Jocelyne Béroard (Clémence) Jean-Michel Martial (Hypolite) Augustin Legrand (Blandin) Josef Mattes (Alfred Dietrich von dem Borne) Originaltitel: Rose et le soldat Regie: Jean-Claude Barny Drehbuch: Philippe Bernard