TV5 18:32 bis 20:30 Sonstiges Le voleur F, I 1967

1890. Georges Randal, orphelin d'ascendance bourgeoise, est dépouillé de son héritage par son oncle et tuteur. Celui-ci lui refuse également la main de sa fille Charlotte, destinée à un homme plus riche. Assoiffé de vengeance, Georges débute alors une fructueuse carrière de voleur, à commencer par les parents dudit fiancé... D'après le roman de Georges Darien.

Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Georges Randal) Geneviève Bujold (Charlotte) Marie Dubois (Geneviève Delpiels) Julien Guiomar (L'abbé Félix La Margelle) Paul Le Person (Roger Voisin dit Roger-La-Honte) Christian Lude (Urbain Randal - l'oncle et tuteur de Georges) Françoise Fabian (Ida) Originaltitel: Le voleur Regie: Louis Malle Drehbuch: Jean-Claude Carrière, Louis Malle, Daniel Boulanger