TV5 17:04 bis 18:00 Sonstiges Tout compte fait Tout faire soi-même pour dépenser moins Merken Au sommaire : La nouvelle tendance des vêtements faits maison Pour faire des économies, pour le plaisir ou tout simplement pour être unique, nous sommes de plus en plus nombreux à confectionner nos vêtements nous-mêmes. Venue des États-Unis, la folie du " do it yourself " s'est emparée de la France. Grâce à des merceries en ligne qui proposent des kits de couture, réaliser une robe ou un tee-shirt est devenu un jeu d'enfant. La folie des tutoriels de bricolage Vous n'avez pas les moyens de vous offrir la maison de vos rêves alors vous avez décidé de la construire vous même - Grâce aux tutos bricolages, c'est possible ! Ces petites vidéos mises en ligne sur Internet par des professionnels ou des amateurs vous apprennent tout sur tout, de la pose du plancher à l'isolation de votre toiture. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julian Bugier Originaltitel: Tout compte fait

