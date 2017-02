TV5 17:03 bis 17:55 Sonstiges Mise au point L'amère Méditerranée / Interview : Aquilino Morelle / À la poursuite du rubis rouge / Le feu au lac CH Merken Au sommaire : "L'amère Méditerranée": Plus de 5 000 migrants seraient morts noyés en 2016 en tentant de gagner l'Europe. Un bilan encore jamais vu. Pour les proches, la douleur est d'autant plus aiguë que beaucoup commencent alors à vivre dans le doute. Ainsi Michael, un Érythréen installé en Suisse, est à la recherche de son frère depuis plus de deux ans. "Interview : Aquilino Morelle": Aquilino Morelle, ancien conseiller de François Hollande, pour son livre " L'Abdication ". Il décrit un président qui n'a pas appliqué les idées pour lesquelles il a été élu et qui manque singulièrement d'autorité. "À la poursuite du rubis rouge": Avec des pierres qui valent parfois des millions, pas étonnant qu'un important trafic existe autour du rubis. L'expert international en la matière est un Suisse. Pour estimer sa valeur réelle, il n'hésite pas à remonter la filière d'une pierre, parfois jusqu'à la mine birmane d'où elle vient. "Le feu au lac": 20% de zones inaccessibles au public sur le pourtour du lac de Neuchâtel, plus de 50% sur le lac Léman : promeneur, pêcheurs et propriétaires s'écharpent sur l'interprétation du droit d'accès aux rives des lacs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Catherine Sommer Originaltitel: Mise au point