Sky Sport 2 23:00 bis 01:00 Kampfsport Wrestling: WWE PPV: Royal Rumble Kickoff Show USA Stereo Live 16:9 HDTV Merken Während die Krieger ihre Muskeln vor der Schlacht noch mit Öl einreiben, heizt die legendäre Kickoff-Show Ihr Wohnzimmer bereits kräftig ein. Vollblut-Wrestling-Experten versorgen Sie mit allen wichtigen Informationen rund um die mystische Welt der WWE. Wer steigt in den Ring? Wer will wem auf die Mütze hauen - und warum? All diese Fragen arbeitet die Expertengruppe mit aufwendigen Interwies, Rückblicken auf die jewiligen Storylines und intensiven Debatten auf. Nach der Info-Emo-Flut wollen Sie am liebsten in Ihr eigenes Spandex-Outfit springen. Spüren Sie das Kribbeln vor dem Spektakel! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie