TV5 21:00 bis 22:50 Sonstiges Envoyé spécial MH 370 : aller simple pour l'inconnu / Ivanka : l'atout Trump / Chambre noire : Régine Mahaux / Qui veut gagner des migrants ? F Merken Au sommaire : "MH 370 : aller simple pour l'inconnu" : 239 personnes portées disparues, un Boeing 777 évaporé, pas de message d'alerte, aucune trace des boîtes noires... Après plus de 2 ans et demi d'enquête, l'affaire du MH 370 est toujours au point mort. Dans quelques semaines, les recherches officielles devraient s'arrêter définitivement et les proches des disparus s'inquiètent. Les autorités malaisiennes ont-elles tout dit de ce qu'elles savent de ce mystère - "Ivanka : l'atout Trump" : Des cinq enfants du nouveau président des États-Unis, elle est sans doute la plus proche de son père. Ivanka Trump, 35 ans, business woman et mère de famille accomplie, a même été présentée par la presse américaine comme la vraie " first lady " tant son influence auprès de Donald Trump semble grande. Défenseuse de la cause des femmes et de l'environnement, Ivanka Trump serait la caution " respectable " de son père. Son mari, le très discret Jared Kushner, est considéré comme l'un des artisans de la victoire de Donald Trump après avoir orchestré dans l'ombre sa stratégie de campagne. Quel rôle Ivanka et son mari vont-ils jouer dans la future administration américaine - "Chambre noire : Régine Mahaux" : La rubrique Chambre noire, consacrée aux photographes de presse qui font l'actualité, invite la Belge Régine Mahaux, qui réalise des portraits de Donald Trump depuis dix ans. "Qui veut gagner des migrants ?" : Imaginez un monde où les flux de réfugiés représenteraient un vrai marché avec des centaines de millions d'euros à la clé. Imaginez un homme d'affaires italien soupçonné d'activité mafieuse se vanter de gagner plus d'argent avec les migrants qu'avec la drogue... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Élise Lucet Originaltitel: Envoyé spécial Regie: Reportage de Olivier Sibille, Philippe Maire et Olivier Broutin, Reportage de Pierre Monégier, Vince

