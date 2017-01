TV5 22:50 bis 23:07 Sonstiges Géopolitis Relancer l'Europe CH Merken Que faire pour relancer une Union européenne à l'agonie - Face à la montée des euroscepticismes, la crise des migrants, celle de l'euro et du Brexit, Hubert Védrine, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, propose de réconcilier les élites et les peuples du Vieux Continent pour sauver le projet européen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcel Mione Gäste: Gäste: Hubert Védrine (ancien ministre français des affaires étrangères) Originaltitel: Géopolitis