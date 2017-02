Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Bayerische Komponisten Merken <bk>Robert Delanoff: "Silence sur les Pléiades" (Münchner Flötentrio)<ek><bk>Russell Smith: Konzert (Arnold Riedhammer, Schlagzeug; Münchner Philharmoniker, Leitung: Dmitrij Kitajenko)<ek><bk>Dorothee Eberhardt: Sextett (Versus Vox Ensemble München)<ek><bk>Robert Owens: "Fields of wonder" (John van Kesteren, Tenor; Münchener Kammerorchester, Leitung: Hans Stadlmair)<ek><bk>Richard Dünser: "Tage- und Nachtbücher" (Martin Schelling, Klarinette; Walter Nothas, Violoncello; Alfons Kontarsky, Klavier)<ek><bk>Max Beckschäfer: Zwei Stücke (Münchner Flötenensemble)<ek>. In Google-Kalender eintragen