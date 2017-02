Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Ferne Welten mitgebracht Alexander von Humboldt. Universalgelehrter und Weltentdecker / Brasiliens Flora. In der Botanischen Staatssammlung München / Das Kalenderblatt 06.02.1971: Alan Shepard spielt Golf auf dem Mond. Von Thomas Grasberger Merken "Kosmos" heißt das Hauptwerk von Alexander von Humboldt, und der Name des Buches ist Programm. Der preußische Gelehrte wollte alles Wissen seiner Zeit zusammenbringen, schon weil, wie er fand, alles zusammengehört, von den Steinen über Pflanzen und Kultur bis zum Weltall. Als Bergmeister hat er in jungen Jahren Pflanzen tief unter Tage erforscht. Als Weltreisender hat er an der Wende zum 19. Jahrhundert weite Teile Südamerikas und Russlands für die Wissenschaft entdeckt und beschrieben. Als Wissenschaftsorganisator und Diplomat hat er die Spezialisten seiner Zeit und ihr Wissen verknüpft - und muss überdies ein begnadeter Erzähler gewesen sein, der am preußischen Hof die große, weite Welt aufscheinen ließ. Bis heute beruft sich auf ihn, wer anmahnen möchte, dass hochspezialisierte Forschungsergebnisse immer im Zusammenhang mit dem Rest des Kosmos verstanden werden müssen. // Die Forschungsreisen des Preußen Alexander von Humboldt sind den meisten bekannt. Doch auch Bayerns König Max Joseph I. wollte nicht abseits stehen, als es galt neue Kontinente und Länder zu enträtseln. So schickte er zwei junge Franken nach Südamerika: den Zoologen Johann Baptist von Spix und den Botaniker Carl Friedrich Philipp von Martius. Sie unternahmen von 1817-1820 ihre "Reise in Brasilien" und schickten im Lauf der drei Jahre kistenweise Fundstücke nach Hause: Darunter auch 6500 getrocknete Pflanzenbelege von meistenteils unbekannten Arten. In den Jahren nach der Expedition entstand daraus die "Flora Brasiliensis" - bis heute das Referenzwerk für die dortige Pflanzenwelt. Die getrockneten Belege selbst liegen als großer Schatz in der Botanischen Staatssammlung München und sind nach wie vor begehrte Objekte für Forscher aus aller Welt. In Brasilien wird der Bayer Philipp von Martius als Nationalheld verehrt. In Google-Kalender eintragen

