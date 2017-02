Schweiz 2 00:20 bis 00:35 Reportage KaR - Kult auf Rädern Citroën 2CV, eine Ente wird Kult CH 2017 Stereo HDTV Merken Christof Schelbert ist einer dieser Fans. Er fährt bereits sein Leben lang 2CV, schon sein Vater hatte einen, unterdessen auch seine Tochter - eine Familie infiziert vom "Döschwo"-Fieber. Nebst über tausend 2CV-Modellautos und drei richtigen in der Garage ist in ihrem Zuhause an praktisch jeder Ecke ein Stück 2CV-Geschichte zu finden. Die Leidenschaft vieler Schweizer Fans erst ermöglicht hat wohl Karl Schori - er hat den 2CV als erster Verkaufsleiter hierzulande überhaupt bekannt gemacht, ohne Budget und mit viel Improvisation. Noch heute fährt er "Döschwo" - und zwar das allerletzte in die Schweiz importierte Exemplar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: KAR - Kult auf Rädern