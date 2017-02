ATV 2 05:50 bis 06:35 Actionserie Arrow Das Versprechen USA 2014 Stereo Merken Oliver ist schockiert, als er seine Mutter zu Hause bei einem angeregten Gespräch mit niemand anderem als Slade Wilson überrascht. Der Mann, mit dem er den Großteil seiner Zeit auf der Insel verbracht hat und den er für tot gehalten hat, gibt vor, Oliver nicht zu kennen und eröffnet ihm, Moiras Wahlkampf unterstützen zu wollen. Oliver nutzt einen unbeobachteten Moment, um sein Team über Slades Anwesenheit zu informieren. Als Sara Slades Stimme hört, ist ihr klar, dass Oliver und seine Familie in größter Gefahr sind, weil Slade Shados Tod rächen will. Das Team schleicht sich daher auf das Grundstück der Queens, um Oliver zu helfen. Doch Slades Männer nehmen Diggle gefangen und zwingen Oliver so, Slade gehen zu lassen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Colin Donnell (Tommy Merlyn) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Susanna Thompson (Moira Queen Steele) Originaltitel: Arrow Regie: Glen Winter Drehbuch: Jake Coburn, Ben Sokolowski Kamera: C. Kim Miles Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 293 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 53 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 53 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 53 Min.