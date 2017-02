ATV 21:20 bis 22:25 Dokusoap Mein Recht! Ich geb nicht auf A 2016 Merken In der ATV-Sendung " Mein Recht" begleitet Dr. Christian Horwath Menschen bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit. Der Rechtsanwalt kämpft für seine Klienten, versucht Streitigkeiten zu schlichten, nimmt Unternehmen in ihre Verantwortung, deckt Ungerechtigkeiten auf und versucht dabei immer, eine schnelle und einvernehmliche Lösung zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Christian Horwath Originaltitel: Mein Recht! Ich geb nicht auf