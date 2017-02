ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Tragen Schafe Lippenstift? USA 2013 Stereo Merken Walden verletzt sich beim Yoga an einer sehr empfindlichen Stelle doch zum Glück ist gerade Herb zu Besuch, der Walden sofort behandelt. Bei der darauffolgenden Nachuntersuchung gesteht Herb gegenüber Walden, dass er noch immer unter der Trennung von Judith leidet. Um sich abzulenken gehen die beiden mit zwei attraktiven Pharmavertreterinnen aus und nehmen sie mit in Waldens Strandhaus. Am nächsten Morgen hat Walden den Kater seines Lebens doch die Party ist noch lange nicht vorbei... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Ryan Stiles (Herb) Marin Hinkle (Judith Melnick) Mikaela Hoover (Morgan) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan McMartin, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6