ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Mit Sack und Pack USA 2006 Stereo Rory ist inzwischen wieder bereit, Logan zu vergeben. Da sie aber dennoch ein wenig Abstand braucht, verbringt sie etwas Zeit bei ihrer Mutter in Stars Hollow. Lorelai hat indessen ganz eigene Sorgen: Luke hat einen Ausflug mit seiner Tochter April geplant und Lorelai muss sich damit abfinden, außen vor zu stehen. Rory bietet daraufhin an, im Geschäft von Aprils Mutter einen Blick auf diese zu werfen. In der Zwischenzeit versucht Zack seinen ganzen Mut zusammenzunehmen, um Mrs. Kim um Erlaubnis für die Hochzeit mit Lane zu bitten. Doch deren Reaktion kommt sogar für Zack überraschend?. Bildergalerie Schauspieler: Alexis Bledel (Rory Gilmore) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Keith Eisner Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips