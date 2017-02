ATV 13:40 bis 14:05 Comedyserie Anger Management Charlie rettet Weihnachten USA 2012 Stereo Merken Um den Weihnachtsdepressionen seiner Patienten vorzubeugen, hat Charlie (Charlie Sheen) sie allesamt über die Feiertage in sein Haus eingeladen. Doch dann überredet die ehemalige Prostituierte Sasha (Anna Hutchison) Charlie zu einem spontanen Segelausflug nach Hawaii. Und Charlie lässt seine Patienten einfach hängen. Doch kurz vor der Abfahrt bittet Ed (Barry Corbin) ihn um Beistand. Ed plagt ein schlechtes Gewissen, weil er in einer lateinamerikanischen Kirche das Jesuskind aus der Krippe entwendet hat. Und er glaubt, es nur mit Charlies Hilfe wieder zurückbringen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Barry Corbin (Ed) Michael Arden (Patrick) Noureen DeWulf (Lacey) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Shauna McGarry Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 6