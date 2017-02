ATV 06:10 bis 06:55 SciFi-Serie Tomorrow People Der Kräfte beraubt USA 2013 Stereo Merken Stephen benutzt seine Superkräfte nicht mehr nur im Kampf. Als er zu weit geht, wird er von Jedikiah gestoppt und erhält ein Armband, das seine Fähigkeiten, als Strafe, unterdrückt. Stephen wird schnell klar, dass er nun erst recht die Hilfe der Tomorrow People braucht, um seine Vorhaben durchzusetzen. Indessen bemerkt John eine komische Spannung zwischen sich und Cara. Cara gesteht ihm schließlich, dass sie eine Nacht mit Stephen verbracht hat, während John und Russell bei dessen Familie waren. Es sei aber eindeutig nur eine einmalige Angelegenheit gewesen. In einem Traum erscheint Stephen sein Vater, woraufhin er sich auf die Suche nach ihm begibt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Ben Cotton (Rapist) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Felix Alcala Drehbuch: Nicholas Wootton, Micah Schraft Altersempfehlung: ab 12

