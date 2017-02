NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 6. Februar 1917: Der Geburtstag der Schauspielerin Zsa Zsa Gabor Merken Im Jahr 1958 bekam die ungarischamerikanische Schauspielerin Zsa Zsa Gabor eine sehr charakterisierende Auszeichnung: den Golden Globe für die glamouröseste Schauspielerin. Zsa Zsa Gabor drehte zwar Filme in Hollywood, berühmt aber wurde sie durch ihre vielen Ehen, die sich in schneller Folge aneinanderreihten. Die mit einem türkischen Diplomaten, mit einem texanischen Ölmagnaten, mit dem Erfinder der Barbie-Puppe, mit dem Hotelbesitzer Conrad Hilton und zuletzt, Ehe Nummer 8, mit einem ehemaligen Münchner Champagnerhändler, der sich den Adelstitel gekauft hatte: mit Frédéric Prinz von Anhalt. Seit einigen Jahren lebte Zsa Zsa Gabor zurückgezogen in ihrem Haus in Los Angeles. Nach einem Autounfall, einem Schlaganfall und einem amputierten Bein war die ehemalige Miss Ungarn ein Pflegefall. Zsa Zsa Gabor starb am 18. Dezember 2016 mit 99 Jahren. In Google-Kalender eintragen