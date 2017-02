NDR Info 19:50 bis 20:00 Sonstiges Ohrenbär Radiogeschichten für kleine Leute Bibi rosa, Emma grau, Bibi nett, Emma schlau. Kusinchen kommt Merken Tja, die Emma, die ist eine Riesenenttäuschung! Was hat sich Bibi nicht auf ihre Kusine gefreut, die sie nun endlich kennenlernen wird. Zwei Tage lang Mädchengequatsche, Klamottentausch, angeben mit den quietschbunten Spielsachen, gegenseitig Fingernägel bemalen, rosa natürlich. Das kann Bibi alles vergessen, mit dieser Emma klappt das nicht. Das hat Bibi sofort begriffen, als Emma mit braunem Riesenrucksack zur Kinderzimmertür hereinkam. "Wo sind denn hier die Bücher?", hatte sie nämlich gefragt und musste sich fast die Augen zuhalten im bunten Zimmer. Können zwei so unterschiedliche Mädchen Freundinnen werden? Wer weiß. Vielleicht. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Frauke Poolman (Es liest)