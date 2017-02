Bayern 4 00:05 bis 02:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (I) Merken <bk>Louis Spohr: Concertante h-Moll op. 88 (Ulf Hoelscher, Gunhild Hoelscher, Violine; Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Leitung: Christian Fröhlich)<ek><bk>Nikolaj Rimski-Korsakow: "Nacht über dem Berge Triglav", Orchestersuite (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Leitung: Michail Jurowski)<ek><bk>Aulis Sallinen: Kammermusik Nr. 3, "The nocturnal dances of Don Juanquixote" (Wolfgang Emanuel Schmidt, Violoncello; Kammerakademie Potsdam, Leitung: Michael Sanderling)<ek><bk>Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 3 F-Dur (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Leitung: Rafael Frühbeck de Burgos)<ek>. In Google-Kalender eintragen