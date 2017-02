Bayern 4 21:05 bis 22:00 Sonstiges U21 - vernetzt Radiosendung im live Video-Stream Merken Wir dimmen das Studiolicht, denn es wird mystisch bei U21-VERNETZT: Der Vorarlberger Jazz-Pianist und Klangfarbenmaler David Helbock ist zu Gast zusammen mit seinen Kollegen Raphael Preuschl an der Bassukulele und Reinhold Schmölzer an den Drums. "Into the mystic" heißt ihr neues Album und es klingt nach Wald in der Abenddämmerung, nach Taschenlampen im Dunkeln, nach Akte X und großer Magie. Ob auch David dunkle Geheimnisse hat und wer ihm seine markanten Käppis häkelt, erfahrt ihr bei U21-VERNETZT. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: David-Helbock-Trio