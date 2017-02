Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges con passione Merken <bk>Richard Wagner: "Tannhäuser", Arie der Elisabeth aus dem 2. Akt (Hildegard Behrens, Sopran; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Peter Schneider)<ek><bk>Giuseppe Verdi: "Ernani", Rezitativ und Kavatine der Elvira aus dem 1. Akt (Leontyne Price, Sopran; Israel Philharmonic Orchestra, Leitung: Zubin Mehta)<ek><bk>Richard Wagner: "Lohengrin", Elsas Traum aus dem 1. Akt (Hildegard Behrens, Sopran; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Peter Schneider)<ek><bk>Giuseppe Verdi: "Il Trovatore", Szene Inez - Leonore und Cavatine Leonore aus dem 1. Akt (Leontyne Price, Sopran; Elisabeth Bainbridge, Mezzosopran; New Philharmonia Orchestra, Leitung: Zubin Mehta)<ek><bk>Richard Wagner: "Der Fliegende Holländer", Ballade der Senta aus dem 2. Aufzug (Hildegard Behrens, Sopran; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Peter Schneider)<ek><bk>Giuseppe Verdi: "Un ballo in maschera", Arie der Amelia aus dem 3. Akt (Leontyne Price, Sopran; Israel Philharmonic Orchestra, Leitung: Zubin Mehta)<ek><bk>Richard Wagner: "Tristan und Isolde", Liebestod der Isolde aus dem 3. Aufzug (Hildegard Behrens, Sopran; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Leonard Bernstein) In Google-Kalender eintragen