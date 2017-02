Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik Das Münchner Salonorchester nimmt den Schlitten / Claude Debussy ist mit dem Boot da / Die Mexbrothers besuchen den Onkel in Kalumba Merken Das Münchner Salonorchester nimmt den Schlitten / Claude Debussy ist mit dem Boot da / Die Mexbrothers besuchen den Onkel in Kalumba In Google-Kalender eintragen Moderation: Ele Martens