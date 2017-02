BonGusto 13:50 bis 14:15 Magazin Sachies Küche Königslachs aus Neuseeland NZ 2013 Merken Lachs ist auf dem besten Weg, einer der wichtigsten Fische in der japanischen Küche zu werden und der neuseeländische Königslachs ist einer der wertvollsten Arten. Um herauszufinden, was ihn so besonders macht, besucht Sachie eine Lachsfarm in den malerischen Marlborough Sounds auf der neuseeländischen Südinsel. Dort probiert sie Lachs Sashimi mit Roter Bete und zeigt uns später dessen Zubereitung. Außerdem gibt es heute: Lachssalat und ein ganz besonderes regionales Lachsgericht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen