BonGusto 06:20 bis 06:45 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Wild in den Fjorden N 2010 Merken Andreas nimmt uns mit zu den Fjorden im Westen Norwegens. Entlang der schneebedeckten Berge, wo das Wild frei herumläuft und die Bergfarmen sich furchtlos an die nackten Berghänge klammern, kocht Andreas eine Reihe von Wildgerichten. Ein Millefeuille mit Wildfilet, Backpflaumen und Wildleber zusammen mit karamellisierten Mandarinen macht einer französischen Terrine ernsthafte Konkurrenz. Eine weitere aromatische Vorspeise mit geräucherter Forelle, ein traditioneller Jägereintopf mit saurer Sahne und Ziegenkäse werden mit dem ultimativen Höhepunkt abgeschlossen: Steak vom Hirsch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 296 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 56 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 56 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 56 Min.