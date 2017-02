Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Das Jahr des Drachen D 2000 Merken Mit einem gekaperten Rettungshubschrauber haben Luftpiraten den Sohn des reichen Hongkong-Chinesen Henry Wang entführt. Mit der Polizei will Wang nichts zu tun haben - das ist eine Sache unter Chinesen! Erst Henrys deutsche Ehefrau Elisabeth klärt Charly und Gina darüber auf, daß die chinesische Mafia 50 Millionen Dollar für das Leben des Jungen verlangt. Als die HeliCops bei der Geldübergabe einschreiten wollen, tricksen die Mafiosi sie gekonnt aus - offenbar waren sie bestens über die Aktion informiert. Obwohl Henry Wang über die Einmischung außer sich ist, bleiben Charly und Rubelli am Ball. Sie entlarven Henrys Assistentin als Verräterin und zwingen sie, den neuen Treffpunkt preiszugeben. Auf einer abgelegenen Baustelle hat Wang das Geld bereits übergeben, doch das Leben seines Sohnes Tony hängt buchstäblich an einem seidenen Faden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Iris Junik (Gina Holland) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jokostra) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Koch) Christoph Grunert (Thorwald) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Markus Steffl Kamera: Michael Epp Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16