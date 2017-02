ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie 2 Broke Girls Geburt ohne Schanklizenz USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Tag vor der Eröffnung von Carolines und Max' Dessert-Bar ist Sophies Fruchtblase geplatzt. Nach langen Stunden des Wartens ist es endlich soweit, aber leider kommt das Baby genau in dem Augenblick, in dem Oleg etwas einkaufen ist. Da Sophie nicht möchte, dass Oleg diesen Augenblick verpasst, entschließen sich Max und Caroline, die Geburt für Oleg zu "faken". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Andy Dick (J. Petto) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Liz Astrof Kamera: Chris La Fountaine