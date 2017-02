ORF 3 21:05 bis 22:10 Show Lukas Resetarits: Osterreich - Ein Warietee A 2010 Stereo Untertitel Merken Lukas Resetarits erzählt sehr persönliche und groteske Erlebnisse aus dem Land in der Mitte Europas und verbindet diese pointiert mit gesellschaftspolitischen Aussagen. Angeregt von so manchem Deutsch-Fanatiker versucht er, die Umlautstriche aus der deutschen Sprache zu tilgen. So spricht er von Osterreich als Land der "Luge und der Verdrangung". Von unverwüstlicher Qualität erzielt Resetarits auch mit seinem 23.Programm wieder einen enormen Publikumserfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lukas Resetarits: Osterreich - Ein Warietee