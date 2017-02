ORF 3 09:00 bis 09:30 Dokumentation Leben mit dem Tiger D 2015 Stereo 16:9 Merken Sie sind die größten und die prächtigsten Wildkatzen der Erde und gehören zu der einzigen Tigerart, die in Schnee und Eiseskälte lebt. Sibirische Tiger bewohnen einen riesigen Raum, der sich über 150.000 Quadratkilometer vom Amur-Fluss bis zur pazifischen Küste Russlands erstreckt. Fast drei Meter lang und bis zu 300 Kilo schwer ist der Amur-Tiger und übertrifft damit sogar den "König der Tiere", den Löwen. Und er kennt nur einen Feind - den Menschen. Zwar nennen die Menschen das charismatische Tier "Herrscher der Taiga? und bewundern ihn für seine Schönheit, Stärke und Ausdauer. Doch das hat die Wilderer nicht daran gehindert, diese Großkatze skrupellos abzuschießen. In den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts war die Population so gut wie ausgerottet und zählte vermutlich nur noch etwa 50 Tiere. Dank einem straff organisierten staatlichen Schutzprogramm konnte der Amur-Tiger in die heutige Zeit hinübergerettet werden. Die letzte Zählung vor zehn Jahren ergab 450 Tiere. In Winter 2015 wurden die Tiere erneut gezählt. Die große Frage war: Wie viele dieser gefährdeten Einzelgänger gibt es aktuell noch in der Taiga? Um den aktuellen Wildbestand zu erfassen, starteten russische Naturschützer und WWF-Experten eine spektakuläre Expedition in den sibirischen Urwald. (2015) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leben mit dem Tiger

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 237 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 88 Min. Winter-Universiade

Wintersport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 57 Min. Gefallene Engel 3

Fantasyfilm

ProSieben 08:45 bis 10:10

Seit 42 Min.