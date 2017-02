ORF 1 04:40 bis 05:20 Serien Hawthorne Ein Schuss im Dunkeln USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Durch Morrisseys Abwesenheit muss Christina die Leitung des James River Hospitals übernehmen. Inzwischen wird Toms Freund Tony mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Tony möchte jedoch nicht behandelt werden. Er will in Frieden sterben, damit seine Frau die Lebensversicherung ausbezahlt bekommt. Während Nick Christina besucht, fällt plötzlich ein Schuss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jada Pinkett-Smith (Christina Hawthorne) Suleka Mathew (Bobbie Jackson) Adam Rayner (Steve Shaw) Hannah Hodson (Camille Hawthorne) Vanessa Lengies (Kelly Epson) Marc Anthony (Nick Renata) Michael Vartan (Dr. Tom Wakefield) Originaltitel: Hawthorne Regie: Michael Schultz Drehbuch: Shelley Meals, Darin Goldberg Musik: Julio Reyes Copello, Mauricio Gasca