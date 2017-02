ORF 1 00:25 bis 01:10 Mysteryserie Supernatural Verzerrte Gegenwart USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken Castiel möchte nie wieder etwas mit dem Himmel zu tun. Daher beschließt er, ebenfalls Jäger zu werden, so wie Sam und Dean. Die Winchester-Brüder sind zunächst skeptisch, nehmen ihn aber zu ihrem nächsten Fall mit. In Oklahoma City ist einem Mann das Herz direkt aus der Brust gesprungen. Kurz darauf ereignet sich ein weiterer merkwürdiger Todesfall: Ein Mann springt in Selbstmordabsicht vom Dach. Wie von Zauberhand gesteuert, läuft er allerdings erst paar Sekunden geradeaus, bevor er wirklich abstürzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel) Mike Farrell (Fred Jones) Liane Balaban (Amelia Richardson) Amanda Tapping (Naomi) Catherine Lough Haggquist (Detective Glass) Originaltitel: Supernatural Regie: Paul A. Edwards Drehbuch: Andrew Dabb Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16