ORF 1 22:40 bis 23:25 Actionserie Limitless Arm-Ageddon USA 2015 16:9 Dolby Digital Boyles alter Kumpel, der Kriegsveteran Aaron Shaw, steckt tief in Schwierigkeiten. Während seiner Zeit beim Militär hat er einen Arm verloren. Kaum hat Aaron eine Hightech-Armprothese erhalten, ereignet sich in seiner Wohnung ein Mord: Seine Frau stirbt. Sie wird von Aaron erwürgt. Aarons Version des Tathergangs ist allerdings, dass sein elektronischer Arm eigenmächtig gehandelt hat. Brian versucht Aaron zu helfen und vertieft sich binnen kürzester Zeit in die Programmiersprache. Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen "Naz" Pouran) Tom Degnan (Agent Ike) McCaleb Burnett (Aaron Shaw) Gbenga Akinnagbe (Quentin Walker) Originaltitel: Limitless Regie: Leslie Libman Drehbuch: Dennis Saavedra Saldua Kamera: Jimmy Lindsey Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 6