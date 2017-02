Schweiz 2 01:55 bis 02:40 Krimiserie The Catch Der Wohltäter USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken Alice, Val und ihr Team wollen einer jungen Frau helfen, die im Militär von Kollegen terrorisiert wird, weil sie als Ranger demnächst an die Front will. Danny hat es die hübsche Soldatin angetan. Er lässt sich auf einen Flirt ein, nachdem er sich bei Sophie keine Hoffnungen mehr macht. Auf Ben und Margot hingegen wartet eine Überraschung, nachdem sie ihre letzte Zahlung an den Wohltäter haben verstreichen lassen: Margots Bruder und Bens alter Freund Rhys ist aus England angereist, um für Ordnung zu sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mireille Enos (Alice Vaughan) Sonya Walger (Zoe Taylor) Alimi Ballard (Evan Derringer) Rose Rollins (Andie Derringer) Jacky Ido (Thomas Delgado) Elvy Yost (Maria Dudek) Jay Hayden (James McGrath) Originaltitel: The Catch Regie: Jann Turner Drehbuch: Lyndsey Beaulieu Kamera: Christopher Faloona Musik: Chad Fischer